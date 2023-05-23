Mustafa Alnar’dan üst üstte 6. Büyükler şampiyonluğu

Başarılı bilardocu Mustafa Alnar, bu sezon katıldığı dokuz şampiyonanın sekiz tanesini kazanarak üst üste 6. kez Kıbrıs Büyükler Şampiyonluğunu elde etti

KKTC Bilardo Federasyonu tarafından organize edilen Kıbrıs Büyükler Şampiyonası’nda şampiyonluk yine el değiştirmedi.

Ülkemizin Avrupa şampiyonu bilardocusu Mustafa Alnar üst üste 6. kez Kıbrıs Büyükler Şampiyonluğumu kazandı.

Kazandığı şampiyonlukla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

''Kıbrıs Bilardosunda bir sezonun daha sonuna geldik. Bu sene katıldığım dokuz şampiyonanın sekiz tanesini kazanarak üst üste 6. kez Kıbrıs Büyükler Şampiyonluğumu kazandım ve önümüzdeki hafta Finlandiya’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasına katılma hakkı kazandım. Diğer yandan Kuzey Kıbrıs Bilardo Ligini de takımım Girne Halk Evi ile namağlup lig şampiyonu olarak tamamladık. Bu süreçte bana destek olan ailem, arkadaşlarım, antrenörüm ve özellikle sponsorlarıma çok teşekkür ederim.''

