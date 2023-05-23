Kempocularımızdan Türkiye’de 20 madalya

Türkiye Tek Yürek Kempo Türkiye şampiyonasına katılan Kempo Savunma Sporları Federasyonu’ndan oluşan Milli takım sporcularımız 10 altın, 7 gümüş, 3 bronz madalya toplamda 20 madalya kazandı

Kempo Savunma Sporları Federasyonu milli takımı, Türkiye’nin İstanbul şehrinde gerçekleştirilen Türkiye Kempo şampiyonasına katılarak önemli başarılar elde etti. 18-22 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Esenler Mehmet Öcalan Spor Kompleksinde yapılan “Türkiye Tek Yürek Kempo Türkiye şampiyonasına Kempo Savunma Sporları Federasyonu Mehmet İngenç başkanlığında 15 sporcuyla katıldı.

10 ALTIN, 7 GÜMÜŞ, 3 BORONZ MADALYA

Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyonu 2023 yılı faaliyet programında yer alan

“Türkiye Tek Yürek Kempo Türkiye şampiyonası “Semi Kempo, Full Kempo, Kata, Self Defence, SubmissionKempo (Elit KempoKnockdown -Elit KempoM.M.A)” branşlarında, alt minikler, minikler, yıldızlar gençler, büyükler, veteranlar, Bay-Bayanlar kategorilerinde yapılan ve yaklaşık 600 sporcu başarılı olmak için mücadele etti. Türkiye Tek Yürek Kempo Türkiye şampiyonasına katılan Kempo Savunma Sporları Federasyonu’ndan oluşan Milli takım sporcularımız 10 altın, 7 gümüş, 3 bronz madalya toplamda 20 madalya kazanma başarısı gösterdi.

