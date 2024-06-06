Darts’ta Kupa finalleri ve ödül töreni gerçekleştiriliyor

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu, 2023-2024 sezonunda düzenlemiş olduğu takımsal darts ligleri, ferdi şampiyonalar ve Federasyon Kupasında başarılı olan takım ve sporcuların ödüllerinin verileceği organizasyon için tüm hazırlıklarını tamamladı.

8 Haziran Cumartesi günü saat 15:00’de Uptown Girne Hotel’de Federasyon Kupası son dörde kalan takımlar Minareliköy Spor Kulübü, Gönyeli Darts Birliği, Cihangir Av.At. Birliği ve Fota Darts Derneği’nin yarı final ve final karşılaşmalarının ardından sezonun başarılı takım ve sporcuları ödüllerini alacaklar.

