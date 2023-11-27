Monthly Medal Golf Turnuvası şampiyonu Walter Resch

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 26 Kasım Pazar gün gerçekleşen aylık kulüp yarışması MonthlyMedal turnuvası Şampiyonu Net 64 ile WalterResch oldu. Strokeplay formatında 18 çukur ve coursehandicapın %95’i baz alınarak oynanan turnuvada RainerLehmann 67 Net ile ikinci olurken Mike Burgess de Net 70 ile üçüncü oldu.

Turnuva sonrası kazananların ödülleri CMC Yetkilileri tarafından takdim etti.

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 3 Aralık Pazar gün WinterStableford Turnuvası gerçekleşecek.

