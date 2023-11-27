Denizalp kardeşler rakip oldu

Necati KÜLAHLILAR
BTM 1. lig Kırmızı Grupta pazar günü Pile ile Türkmenköy arasında oynanan maçta Besim Denizalp ve Hasan Denizalp kardeşler rakip oldular.
Dörtyol AdemNural Stadı’nda oynanan karşılaşmada Hasan DenizalpTürkmenköy, Besim Denizalp ise Pile için ter dökerken maçta kazanan Hasan’ın takımı Türkmenköy oldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.