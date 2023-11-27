Denizalp kardeşler rakip oldu

Necati KÜLAHLILAR

BTM 1. lig Kırmızı Grupta pazar günü Pile ile Türkmenköy arasında oynanan maçta Besim Denizalp ve Hasan Denizalp kardeşler rakip oldular.

Dörtyol AdemNural Stadı’nda oynanan karşılaşmada Hasan DenizalpTürkmenköy, Besim Denizalp ise Pile için ter dökerken maçta kazanan Hasan’ın takımı Türkmenköy oldu.

