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Monthly Medal Golf Turnuvası şampiyonu Vincent Allan

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Monthly Medal Golf Turnuvası şampiyonu Vincent Allan
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CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 11 Şubat Pazar gün oynanan aylık kulüp yarışması Monthly Medal Golf Turnuvasında Vincent Allan 67 Net ile Şampiyon oldu. Course handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak Strokeplay formatında oynanan turnuvada ikinciliği 73 Net ile Bertan Erçin alırken, Chris Moores de Net 75 ile üçüncülüğü elde etti. Turnuvanın Gross Birincisi ise 87 vuruş ile Gülay Garabli oldu. 

Turnuva sonrası kazananlara ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Aydın Türker tarafından takdim edildi.

CMC’de 18 Şubat Pazar gün Stableford Competition gerçekleşecek. 

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