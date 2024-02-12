Liseler Kickboks kafilesi Türkiye Şampiyonası’ndan madalyalarla döndü

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından organize edilen KKTC Okul Sporları müsabakaları ve yarışmalarında dereceye girerek, Mersin'de düzenlenen Okul Sporları Kick Boks Genç A ve B Kategorisi Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan öğrenciler, büyük başarılara imza attı.

24 kişiden oluşan Kick Boks kafilesi, şampiyonada gösterdikleri performanslarla, 1 birincilik, 3 ikincilik ve 8 üçüncülük elde ederek toplamda 12 madalya kazandı.

Çavuşoğlu öğrencileri tebrik etti

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da elde ettikleri başarılardan dolayı öğrencileri tebrik ederek, kafilenin Türkiye Şampiyonasında önemli başarılara imza attığı söyledi.

“Öğrencilerimizin bu başarısı, sadece bireysel yeteneğin değil, aynı zamanda disiplinli çalışmanın da önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir.” diye konuşan Çavuşoğlu, Bu başarılarla ülke insanının ve eğitim camiasının büyük bir gurur yaşadığına dikkat çekerek, öğrencileri eğiten ve KKTC bayrağını gururla dalgalandırmalarını sağlayan öğretmenlere teşekkür etti.

Türkiye Şampiyonasında madalya kazanan öğrencilerin listesi ise şöyle oluştu;

• Raygan Bulut - Genç-A Kreatif Form Birincilik (Türkiye Ṣampiyonu) - 20 Temmuz Fen Lisesi

• Ada Başpınar - Genç-A Müzikli Form İkincilik - Namık Kemal Lisesi

• Ahmetcan Sülünlü - Genç-B 94 kg Point Fighting İkincilik - Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi

• Ekrem Direktör - Genç-B 84 kg Point Fighting İkincilik - Güzelyurt Türk Maarif Koleji

• Berennur Şimşek - Genç-B Kreatif Form Üçüncülük - Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi

• Muhammet Mustafa Köroğlu - Genç-A Kreatif Form Üçüncülük - Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi

• Emine Öksüz - Genç-B 70 kg Point Fighting Üçüncülük - Hala Sultan İlahiyat Koleji

• Hatice Öksüz - Genç-A 65 kg Point Fighting Üçüncülük - Hala Sultan İlahiyat Koleji

• Nehir Perçin - Genç-A +70 kg Point Fighting Üçüncülük - 20 Temmuz Fen Lisesi

• Atakan Zorba - Genç-A 74 kg Point Fighting Üçüncülük - Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi

• Hakan Deniz Akar - Genç-B 74 kg Point Fighting Üçüncülük - Namık Kemal Lisesi

• Ahmet Yakup Karahan - Genç-B 74 kg Kick Light Üçüncülük - Güzelyurt Türk Maarif Koleji

