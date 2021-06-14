Modeller gökyüzünde

Kıbrıs Radyo Kontrollü Modelciler Derneği, pandemi süreci sonrasında ilk etkinliğini Alayköy’deki pistte gerçekleştirdi

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Radyo Kontrollü Modelciler Derneği (KRMD) faaliyetlerine tekrar başlarken, sportif faaliyetlerdeki hareketliliğe katkı sağladı.

Radyo kontrollü model uçak deyince ilk akla gelen derneklerden biri olan Kıbrıs Radyo Kontrollü Modelciler Derneği, pandemi nedeniyle uygulamada olan sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasından sonra faaliyetlerine yeniden başladı. KRMD yönetim kurulu üyesi Dr. Barlas Aytaçoğlu’nundernekle ilgili verdiği bilgiler şöyle:

“Evde kalmak zorunda olduğumuz süreç içerisinde modellerin bakım, onarımlarını tamamlayan modelciler 13 Haziran Pazar günü uzak kaldıkları hobilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar.

Pistin bakım ve temizliğini de icra ederek, sıcak günde uçak ve helikopterlerimizi doyasıya uçurduk. Sıcağa rağmen açık havada hem dostlarla birlikte olmak hem de uzun zamandır uçuramadığımız modellerimizi havada görmek hepimize çok iyi geldi.”

