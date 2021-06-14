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Kempoda Aziz Spor Derneği birinci

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Kempoda Aziz Spor Derneği birinci
KEMPO Savunma Sporları Federasyonununorganize ettiği Hüseyin Merthan Çakırlı Anı Şampiyonası, İskele Doktor Fazıl Küçük Spor Salonu’nda yapıldı.
1.Hüseyin Merthan Çakırlı Anı Şampiyonasına 9 kulüpten 88 sporcu katıldı. Çekişmeli karşılaşmaların yapıldığı 1. Hüseyin Merthan Çakırlı Anı Şampiyonasında takım sıralamasında Aziz Spor Derneği birinci oldu.
1.Hüseyin Merthan Çakırlı Anı Şampiyonasında, Aziz Spor Derneği 87 puanla birinci, 66 puanla CyprusLions Spor Derneği ikinci, 40 puanla İngenç Akademi Spor Derneği üçüncü oldu.
 
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