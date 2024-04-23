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Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'de fikstür 26 Nisan 2024 Cuma günü çekilecek

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Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'de fikstür 26 Nisan 2024 Cuma günü çekilecek
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'de 2023-2024 sezonu fikstürü 26 Nisan 2024 Cuma günü, saat 15.00'te KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda çekilecek. 43 takımın mücadele edeceği ligde heyecan 11-12 Mayıs 2024 tarihlerinde başlayacak.
 
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