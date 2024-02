Minik okçular hedefe attı

Necati KÜLAHLILAR

KKTC Okçuluk Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu kapalı alan süperminik minik yarışması 4 Şubat’ta Lefkoşa Türk Lisesi Salonunda gerçekleşti. Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle oldu:

Süperminik Kız

1.Sevi Tunaboylu (KODOSD)

Süperminik Erkek

1.Buray Erkurt (KODOSD)

2. Uras Damar (GATE)

Minik A Olimpik Kız

1.Sena İçer (ZEYBEKCİ)

2. Miray Erkurt (KODOSD) 3. Zehra Çoğun (GATE)

Minik A Olimpik Erkek

1.Güneş Tez (GATE)

2. Taha Turgay (GATE)

3. Sinan Halil Hocalı (ZEYBEKÇİ)

Minik B Olimpik Kız

1.Nuray Kargılı (ZEYBEKÇİ)

2.Feyza Çoğun (GATE)

3. Irmak Sekmen (BAF)

Minik B Olimpik Erkek

1. Osman Faslı (BAF)

2. Hasan Ezer (ZEYBEKÇİ)

3. Güney Albayrak (FERDİ)

Minik B Makaralı Erkek

1.Ayaz Aysu

( ATICILIK İHTİSAS)

Minik C Olimpik Kız

1. Hayal Hüsam (BAF)

2. MayraKaracaoglu (KODOSD)

3. İclal Ilgu (MGA)

Minik C Olimpik Erkek

1. Azat Yalçın (KODOSD)

2. Artun Gümüşok (BAF)

3. Mehmet Şahlı (BAF)

Minik C Makaralı Kız

1.Aleyna Bakkal (FERDİ)

2. Eliz Hannas (FERDİ)

3. Leyla Aydın (GATE)

Minik C Makaralı Erkek

1. Eray Kande (GATE)

2. Enver Ersen Bayraktar (ZEYBEKÇİ)