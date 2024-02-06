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Badmintonda U15 Milli Takımı kampta

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Badmintonda U15 Milli Takımı kampta
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Badminton Federasyonu U15 Milli Takım kampı başladı. 11-14 Şubat 2024 tarihinde Ankara’da düzenlenecek olan U15 Türkiye Şampiyonasına katılacak olan Milli Takımın kamp çalışmaları başladı.
Federasyon Başkanı Fırat Deniz'in yaptığı basın açıklamasında Ankara’da başlayacak olan U15 Türkiye Şampiyonasına katılacak olan Milli Takımımızda 9 sporcunun bulunduğunu ve Milli Takım antrenörlüğünü de NevzadDenerel’in yürüteceğini belirtti. Dün sabahleyin yapılan kamp çalışmalarını da yerinde takip eden Başkan Deniz, sporculara ve Antrenör NevzadDenerel’e başarılar diledi. 10 Şubat 2024 tarihinde adada ayrılacak Milli Takım kafilemizin kamp çalışmaları cuma günü sona erecek.
 
 
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