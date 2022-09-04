Milli Takım belirleniyor

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Milli Takım Seçme müsabakaları yapıldı.

Yıl içinde yapılacak olan uluslararası etkinliklerde yarışacak olan sporcuların milli takım seçmeleri taekwondo karate budo (Kurash-Wushu)Zor Haraketler Şampiyonası Girne'de Avrasya Taekwondo Merkezi’nde düzenlendi.

Yarışmaları Master Öykü Ergin, yönetirken dereceye girenlere ödüllerini federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen verdi.

BAYANLAR ZOR HAREKETLER KATAGORİLERİNDE BİRİNCİ OLANLAR

1.Kategori: 1.Zeynep Keskin

2.Kategori: 1.Rabia Tarım

3.Kategori: 1.Eilf Baştaş

4.Kategori: 1.Süheyla Bölükbaşı

5.Kategori: 1.Spellena Gankama

6.Kategori: 1.Zehra Naz Ağan

7.Kategori: 1.Hiranur Şanverd

8.Kategori: 1.Derin Sulo

9.Kategori: 1.Anastasia Korsnurova

10.Kategori: 1.Wen Li Zhang

11.Kategori: 1.Dua Zaman

12.Katagori: 1.Enise Püsküllü

13.Katagori; 1.Fatma Ağan Şanverdi

14. Katagori: 1.Zehra Bilge Bayram

15. Katagori: 1. Deniz Sevinç

16. Katagori: 1.Daria Shuymushev

17. Katagor 1. Kura Bal

-ERKEKLER ZOR HANEKETLER KATAGORİLERİNDE BİRİNCİ OLANLAR

1.Kategori: 1.Daniel Hüroğlu

2.Kategori: 1.Arda Altuntaş

3.Kategori: 1.Oğulcan Doğan

4.Kategori: 1.Mateu Yumaga

5.Kategori: 1.Mustafa Yalçın

6.Kategori: 1.Bora Kürşat

7.Kategori: 1.Sam Norozi

8.Kategori: 1.Mehmet Çulama

9.katagori: 1.Paşa Cenker Özgün

10.katagori: 1.Baraka Ilunga

11.katagori: 1.Aptullah Baştaş

12.Katagori: 1.Barış Erfnke

12. Katagori: 1.Reza Golmohammed

13.Katagori: 1.Emrullah Baştaş

14. Katagori: 1.Daniel Korshunov

15.katagori 1.Özkay Ramz

16.Katagori: 1.Şakir Atınç Yağızsoy

17.Katagori: 1.İzzet Tok

18.Katagori: 1.Vandad Lozani

19.Katagori: 1. Ata Mehmet Aslan

20.Katagori: 1.Mehmet Çulama

21. Katagori: 1.Bora Kürşat

22.Katagori: 1.Paşa Cenkar Özgün

23.Katagori: 1.Fustafa Zana Bayram

24.Katagori: 1.Aslan Sevinç

25.Katgori: 1. Matev Guma

