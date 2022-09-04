Daireler arası turnuva için son kayıtlar alınıyor

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda kayıtlar 6 Eylül Salı günü tamamlanıyor.

Bu yıl 12’ncisi gerçekleşecek olan turnuva 13 Eylül Salı akşamı başlayacak ve her yıl olduğu gibi bu yıl da İbrahim Özsoy tarafından organize edilecek.

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası bu yıl Kermiya-Ortaköy bölgesinde bulunan eski ismi Bayraktar Ortaokulu, yeni ismi İrsen Küçük Ortaokulu Halı Sahası’nda gerçekleşecek.

Her hafta Salı ve Çarşamba akşamı saat 18:00 ile 21:00 saatleri arasında oynanacak 3 maç ile sürecek Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası‘na şimdiye kadar 12 takım resmî kayıt yaptırdı. Turnuvaya katılmak isteyen takımlar 0542 8552925 numaralı telefondan İbrahim Özsoy’u arayarak 6 Eylül Salı gününe kadar kayıtlarını yaptırabilecek.

Turnuvaya kesin katılacağı bildiren takımlar şöyle:

-Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi

-Telefon Dairesi

-Devlet Hastanesi

-KKTC Meclis

-Tarım Bakanlığı

-G.Vergi Dairesi

-Sivil Havacılık Dairesi

-İlaç Eczacılık Dairesi

-Merkezi Cezaevi

-Öğretmenler

-Din işleri

-Mahkemeler



