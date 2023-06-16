Karting heyecanı 3.ayak yarışlarıyla devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği “2023 Kale Boya ROK Cup Karting Şampiyonası”nda sezon, 18 Haziran 2023 Pazar günü yapılacak olan 3.ayak yarışlarıyla devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Kale Boya’nın üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2023 Kale Boya ROK Cup Karting Şampiyonası 18 Haziran 2023 Pazar günü yapılacak olan sezonun üçüncü ayak yarışlarıyla devam ediyor. Altı yarışlık takvim açıklayan KKKD, sezonun üçüncü yarışını yine Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirecek. 18 Haziran Pazar sabahı 08.00’den itibaren serbest antrenmanlar, teknik kontroller ve yarışçı bilgilendirme toplantısı yapılacak olan organizasyon, 09.30’da başlayacak olan resmi antrenmanlarla devam edecek. Organizasyonda heyecan, 10.30’da start alacak olan sıralama turları ile artacak. İlk ayak yarışları 11.30’da ve final ayağı yarışları 13.15’de başlayacak. 4-6 yaş arası minik sporcuların gösterisi ise 14.30’da yapılacak. Derecelerin belirlenmesinin ardından ödül töreni takribi 15.30’da yapılarak organizasyon sona erecek.

Mini, Junior, Senior ve Master olmak üzere 4 kategoride yarışların yapılacağı Kuzey Kıbrıs 2023 Kale Boya ROK Cup Karting Şampiyonası üçüncü yarışları, Cemsa Sporting Center’de, 1200 metre uzunluğundaki RC10 kodlu pist şeklinde yapılacak. Yarışın kayıtları 17 Haziran 2023 Cumartesi akşamüzeri 16.00’da tamamlanacak. Ana sponsor Kale Boya’nın yanı sıra Cemsa Sporting Center, Güven Sigorta ve Near East Bank’ın da katkılarıyla yapılacak olan şampiyona Ekim ayında tamamlanacak.



Yarış Programı

Resmi Antrenmanlar: 09.30-10.10

Sıralama Turları: 10.30-11.20

1.Ayak Yarışları: 11.30-12.50

2.Ayak Yarışları: 13.15-14.35

Rookie Show (4-6 Yaş): 14.30

Ödül Töreni: 15.30



