Milli Badmintoncularımız Ankara'da

Badmintonda U11 Milli Takımı, 21 Haziran - 24 Haziran 2023 tarihleri arasında Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezi Spor Salonunda düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına 2 erkek sporcu ile katılıyor.

Antrenör olarak Serkan Bolkaner'in görevlendirildiği U11 Türkiye Şampiyonasında, mücadele edecek olan Arın Bolkaner ve Rüzgar Dellaloğlu'nabol şans dileyen Federasyon Başkanı Fırat Deniz turnuvada mücadele edecek tüm sporculara başarılar diledi.

