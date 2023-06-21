Çetinkaya’da Tatar aday gibi

Süper Ligin başkent takımlarından Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nde yarın yapılacak genel kurulda başkanlık için eski başkanlardan Mehmet Tatar’ın aday olacağı belirtildi

Ülkemizin köklü kulüplerinden olan ve ismi Kıbrıs Türkü’nün mücadelesiyle anılan Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nde olağan genel kurul bugün gerçekleştirilecek.

Çetinkaya Kulübü’nün Metehan bölgesinde bulunan tesislerinde yapılacak ve 18.30’da başlayacak olan genel kurul öncesinde kulübün önde gelen isimlerinden Mehmet Tatar’ın başkanlık için aday olacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl uzun süre başkan bulmakta zorlanan, Süleyman Yemen’in başkan olmasının ardından sezonu geç açan, lige Play-out maçları sonunda tutunan Çetinkaya’da eski başkanlardan Mehmet Tatar’ın başkan adaylığı için kararını verdiği ve konunun genel kurulda gündeme getirileceği bilgisi edinildi.

