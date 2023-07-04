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Masa Tenisi Federasyonu’ndan “Altyapı Yaz Okulu”

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Masa Tenisi Federasyonu’ndan “Altyapı Yaz Okulu”
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Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, sezonun tamamlanmasıyla birlikte alt yapıya yöneldi. Mustafa Bekiroğulları başkanlığındaki Masa Tenisi Federasyonu, haftanın iki günü 6 ile 13 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz eğitim verecek.
Ülkemizde masa tenisine olan ilgi günden güne artmaya devam ediyor. Federasyon, sezonun bitmesiyle birlikte alt yapı çalışmalarına başladı.
Federasyon, “Altyapı Yaz Okulu” adı altında ücretsiz eğitimi hayata geçirdi.
Salı ve Perşembe günleri 10.00 ile 12.00 saatleri arasında 6 ile 13 yaş aralığındaki çocuklara eğitim verilecek. Federasyon Başkanı Mustafa Bekiroğulları, ilginin beklediklerinden fazla olduğunu ve “Altyapı Yaz Okulu”nu hayata geçirdikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Bekiroğulları ayrıca masa tenisinin geleceği açısından bu çalışmaların şart olduğunu ve hedeflerinin sadece başkentte değil çalışmaları her bölgeye yaymak olduğunu vurguladı.
“Altyapı Yaz Okulu”nda Antrenör olarak Hasan Akmansoy, Osman Yurtkan, Bilge Ervandar ve Bekir Bekiroğulları görev yapacak.
 
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