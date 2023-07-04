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Çanakkale’de Süleyman Can, Süper Lig hedefiyle başladı

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Çanakkale Spor Kulübü yaptığı genel kurulla, başkanlık görevine getirilen Süleyman Can, Çanakkale’de yeni dönemin başladığını, hedeflerinin ise süper lig olduğuna vurgu yaptı

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Çanakkale’de Süleyman Can, Süper Lig hedefiyle başladı
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Birinci Lig ekibi Çanakkale Türk Spor Kulübü’nde başkan Yusuf Sertel görevinden istifa etmesi ile birlikte olağanüstü genel kurula gidilerek yeni başkan belirledi.  Yapılan olağanüstü genel kurulda kulüp başkanlık görevine Süleyman Can seçildi. Kulüp lokalinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kuruluda açılışı, saygı duruşu sonrası oluşturulan divan başkanlığına YıltanÖzkıraç, sekreterliklere ise Hüseyin Arsal, İlker Ekşici yaptı. Faaliyet ve mali raporun kulüp başkanı Yusuf Sertel tarafından okunarak, üyeler tarafından oybirliğiyle onaylandı. Başkanlık seçiminde tek aday olarak giren Süleyman Can üyelerden aldığı onayla yeni dönemde oybirliğiyle başkan seçildi.
YENİ DÖNEMDE HEDEF SÜPER LİG
Çanakkale Spor Kulübünde yeni bir dönem başlarken, göreve getirilen yeni başkan Süleyman Can yaptığı kısa konuşmada genel kurula katılan üyelere teşekkür ederek, birlik beraberlik mesajı verdi. Camiayı kenetlemeye davet eden başkan Süleyman Can, Çanakkale’de yeni dönemin başladığını, hedeflerinin ise süper lig olduğuna vurgu yaptı. Yeni dönemde Çanakkale Türk Spor Kulübü’nde Süleyman Can’ın başkanlığa seçilmesinin ardından Gazimağusa’nın yeşil beyazlı ekibi Çanakkale’de daha önce anlaşmaya varılan teknik direktör Ahmet Ogan ve ekibiyle birlikte mevcut kadroya yapılacak transfer çalışmaları da hız kazanmış oldu. Çanakkale Türk Spor Kulübü başkanı Süleyman Can, birlikte çalışacağı yeni yönetim kurlu ve görev dağılımı ileriki günlerde açıklayacak.
 
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