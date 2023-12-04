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Mağusa’da “Goller SOS için” atıldı

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Mağusa’da “Goller SOS için” atıldı
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Yonpaş Dumlupınar TSK ile DAÜ ELT 4. sınıf öğrencilerinin ortak sosyal sorumluluk projesi olarak 2 Aralık Cumartesi günü SOS Çocuk Köyleri yararına “Goller SOS için” etkinliği gerçekleştirildi.
Dumlupınar Antrenman Sahasında gerçekleştirilen etkinlikte futbol karşılaşmaları, oyunlar, kermes, dans gösterisi gibi çeşitli aktiviteler yer aldı.
 “Goller SOS için” etkinliğine katkı koyan isimler ise şöyle: Dumlupınar Akademi Aileleri, Physiolab Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Oza Kahve, Atakom Ltd. Baklava Atölyesi, Narin Bakery, Simply Sour Dough, Gazimağusa Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü, Hand Made by Gülcen & Nezihe, Bemol Müzik, Mey Su, Handmade by Nij, Bebepalon, Akare Dans Okulu, Artful Design, Şenal Plastik, Harmony, Solmaz Seyahat, 3x Store Wear.
 
 
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