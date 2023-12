Zirve yarışı soluk soluğa

AKSA SÜPER LİG 11. HAFTA PANORAMASIAksa Süper Lig’de geçtiğimiz Cuma akşamı başlayan 11. Hafta mücadelesi Pazar günü tamamlanırken, ligin lideri olan Cihangir ilk puan kayıplarını yaşamasına karşın liderliğini sürdürdü.11. haftaya puan kayıpsız lider olarak başlayan Cihangir bu hafta evinde M. Karşıyaka ile 1 -1 berabere kalarak 10 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Takipçileri olan iki Mağusa ekibi Mağusa Türk Gücü ile Y.Dumlupınar takımları ise haftayı farklı galibiyetlerle kapayarak liderle aralarındaki puan farkını sadece bire indirdiler.Ligin alt sıralarında ise haftayı en kârlı kapatan takım Türk Ocağı takımı oldu. Türk Ocağı konuk olduğu Pera Gençler Birliği takımını mağlup ederek hem bu sezonki ilk galibiyetini aldı hem de üzerindeki rakiplerine bir adım daha yaklaştı. Bu hafta Ligde 9. sıradan son sıraya kadar olan takımlardan Türk Ocağı dışındaki tüm takımlar haftayı puansız kapattılar.11. haftada oynanan 8 maçın 4 tanesini ev sahipleri, 3 tanesi deplasman ekipleri kazanırken bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu hafta golsüz maç olmazken, kale ağları 31 kez havalanarak maç başına 4 gol ortalamasına yaklaşıldı. Haftanın en farklı galibiyetini Yeniboğaziçi deplasmanında 8-1’lik skorla Y. Dumlupınar alırken, bu maç en gollü de maç oldu. Bu hafta üç maç 2-1’lik skorla tamamlandı.Ligin gol krallığı yarışında zirvede olan Cihangir’den Muhittin Tümbül bu hafta da bir gol atarak gol sayısını 16 yaparken en yakın takipçisi P. Gençler Birliği’nden Sertan haftayı golsüz kapatarak 10 golde kaldı. MTG’nin golcü ismi Dinopeter ise attığı golle gol sayısını 10 yaptı. Son haftaların golcü ismi Y. Dumlupınar’dan Mert Güçlücan ise hat-trick yaparak gol sayısını 9 yaptı.Ligde bu hafta oynan 8 maçta 26 sarı kart ve 2 kırmızı kart gösterilirken, Yeniboğaziçi – Y. Dumlupınar maçında kart gösterilmeden maç tamamlandı. Kırmızı kartları ise M.Karşıyaka’dan Mehmet Göktaş ile P. Gençler Birliği’nden Sertan Kurukafa gördü.Aksa Süper Lig’de üst sıralar hedefiyle sezona başlayan Göçmenköy takımı konuk olduğu alt sırlardan bir an önce uzaklaşmak isteyen ve çıkış arayan A. Yeşilova karşısında güzel bir futbol sonucunda 3-1’lik galibiyetle ayrılarak haftanın takımı olmayı hak etti.Bu sezon kadrosunda birçok önemli yıldızla yollarını ayırarak genç bir kadroyla mücadele eden başkent ekibi Yenicami’de alt yapıdan A takıma alınan genç yetenek Hüseyin Arifoğlu, Mesarya ile oynanan maçın son 20 dakikasında oyuna girerek son dakikada attığı golle takımına 3 puanı getirmesi nedeniyle haftanın futbolcusu olmayı hak etti.Süper Ligin iki başkent ekibi C. B. Gençlik Gücü ile Çetinkaya arasında oynanan zorlu mücadeleye takımını iyi hazırlayan ve maç içinde oyuncularını motive eden başarılı teknik direktör Derviş Kolcu yerinde değişikliklerle maçı kazanmasını bildi.C. B. Gençlik Gücü – Çetinkaya arasında oynanan başkent derbisinde pozisyonlara yakınlığı, skora etki etmeyecek kararları ve yardımcılarıyla uyumuyla Emre Öztaşlı haftanın hakemi olmayı hak etti.Ali Özinançlı(Yenicami), Olademiji(Y. Dumlupınar), Ertaç (Türk Ocağı), İbrahim Çıdamlı(Göçmenköy)Erdoğan Nay(M.Karşıyaka), Hasan Kanlı(Yenicami), Yusuf Beyazi(MTG), Berke Zorba (Y. Dumlupınar), Turgut Kaan(C. B. Gençlik Gücü), Farouk Dadze (Doğan T. B),Gime Toure (Göçmenköy), Hasan Akkuyu(C. B. Gençlik Gücü), Şenol Şöför(MTG), Mert Güçlücan(Y. Dumlupınar), Hikmet Çelikel(Türk Ocağı)Yenicami – Mesarya: 2 – 1Mağusa Türk Gücü – Küçük Kaymaklı: 4 – 0Larnaka Gençler Birliği – Türk Ocağı: 1 – 2Doğan Türk Birliği – Lefke: 3 – 0Cihangir – M.Karşıyaka: 1 – 1Alsancak Yeşilova – Göçmenköy: 1 – 3Yeniboğaziçi – Y.Dumlupınar: 1 – 8China B. Gençlik Gücü – Çetinkaya: 2 – 1Türk Ocağı – Doğan T. BirliğiÇetinkaya – A. YeşilovaMesarya – Mağusa T. GücüM. Karşıyaka – C. B. Gençlik GücüK.Kaymaklı – P. L. Gençler BirliğiLefke – YeniboğaziçiY. Dumlupınar – Cihangir