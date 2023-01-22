banner875
banner885
Taygun, Türkiye şampiyonluğuna koştu
Taygun, Türkiye şampiyonluğuna koştu
5 0
Yürekler ağza geldi
Yürekler ağza geldi
89 0
 
Aslan, zirvede doludizgin yürüyor
Aslan, zirvede doludizgin yürüyor
15 0
Togg'da ön sipariş için flaş hamle!
Togg'da ön sipariş için flaş hamle!
54 0
Merit Lefkoşa Hotel 13 yıllık emektarını sevgiyle uğurladı
Merit Lefkoşa Hotel 13 yıllık emektarını sevgiyle uğurladı
47 0
Hakan Muhtaroğlu, KTFHGD başkanlığına aday
Hakan Muhtaroğlu, KTFHGD başkanlığına aday
36 0
Amcaoğlu, Türkiye'den KKTC’ye kablo ile elektrik projesini değerlendirdi:
Amcaoğlu, Türkiye'den KKTC’ye kablo ile elektrik projesini değerlendirdi: "Önemli ve güven verici bir gelişme”
14 0
banner878

Madalya için kırdılar

banner476

banner825
Madalya için kırdılar
Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Federasyon Başkanlığı  Kırış Şampiyonası Cuma günü yapıldı.
Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Master Öykü Ergin, Master Ali Uslu ve Ana Tüysüz’den oluşan hakem heyeti yönettiler.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen emekli Org. Şükrü Sarıısık, Emekli Büyükelçi Çavlan Süerdem ve Kulüp temsilcileri verdiler.
 
BAYANLAR KIRIŞ SONUÇLARI
1.Kategori:      1. Defne Okçu                                   2.Hayriye Yetek         3. Emine Şahin
2.Kategori:      1. Dua Rızwan Zaman           2. Yağmur Kızıltay    3. Miran Mafraoğlu
3.Kategori:      1. Elif Baştaş                          2. Riana Marçhuk       3. Melis Mina Kızıltaş
4.Kategori:      1. Enise Püsküllü                    2. İklim Gürcan Ünver 3. Nursima Kara
5.Kategori:      1. Sibel Yeşilırmak                2.Hira Kürekçi 3. Aneila Belen          
6.Kategori:      1. Sedef Ölmez                      2. Zeynep Kürekçi      3. Defne Karam
7.Kategori:      1. Sevcan Gül                         2. Aslı İpek Kara                              
8.Katagori:      1.Havin Yılmaz                      2. Melek Ünver          3. Zehra Naz Ağan
9.Katagori:      1. Zeynep Keskin                   2.Süheyla Bölükbaşı             
 
ERKEKLER KIRIŞ SONUÇLARI
1.Kategori:      1. Emrullah Baştaş     2. Sam Norouzi                                 
2.Kategori:      1. Münür Püsküllü      2. Savilya Toyan                               
3.Kategori:      1. Abdullah Baştaş     2. Muhammed Hossaine       
4.Kategori:      1. Alex Tüysüz          
5.Kategori:      1. Cevdet Sırdaş         2. Emirhan Göktaş             3. Reza Golmohammadzade     
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.