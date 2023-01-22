Madalya için kırdılar

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Federasyon Başkanlığı Kırış Şampiyonası Cuma günü yapıldı.

Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Master Öykü Ergin, Master Ali Uslu ve Ana Tüysüz’den oluşan hakem heyeti yönettiler.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen emekli Org. Şükrü Sarıısık, Emekli Büyükelçi Çavlan Süerdem ve Kulüp temsilcileri verdiler.



BAYANLAR KIRIŞ SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Defne Okçu 2.Hayriye Yetek 3. Emine Şahin

2.Kategori: 1. Dua Rızwan Zaman 2. Yağmur Kızıltay 3. Miran Mafraoğlu

3.Kategori: 1. Elif Baştaş 2. Riana Marçhuk 3. Melis Mina Kızıltaş

4.Kategori: 1. Enise Püsküllü 2. İklim Gürcan Ünver 3. Nursima Kara

5.Kategori: 1. Sibel Yeşilırmak 2.Hira Kürekçi 3. Aneila Belen

6.Kategori: 1. Sedef Ölmez 2. Zeynep Kürekçi 3. Defne Karam

7.Kategori: 1. Sevcan Gül 2. Aslı İpek Kara

8.Katagori: 1.Havin Yılmaz 2. Melek Ünver 3. Zehra Naz Ağan

9.Katagori: 1. Zeynep Keskin 2.Süheyla Bölükbaşı



ERKEKLER KIRIŞ SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Emrullah Baştaş 2. Sam Norouzi

2.Kategori: 1. Münür Püsküllü 2. Savilya Toyan

3.Kategori: 1. Abdullah Baştaş 2. Muhammed Hossaine

4.Kategori: 1. Alex Tüysüz

5.Kategori: 1. Cevdet Sırdaş 2. Emirhan Göktaş 3. Reza Golmohammadzade

