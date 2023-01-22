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Kaplıca, Mehmetçik’i dağıttı

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İktisatbank BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’ta Kaplıca Emre Genç Stadı’nda oynanan karşılaşmada Kaplıca Karadeniz 61 takımı konuk ettiği Mehmetçik’i adeta gol yağmuruna tutarak 5 -1 mağlup etti

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Kaplıca, Mehmetçik’i dağıttı
Richarde BEALE
İktisatbank BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’ta 7. Hafta karşılaşmasında Kaplıca Karadeniz 61 konuk ettiğiş Mehmetçik’i farklı mağlup ederek liderlik yolunda iddiasını ortaya koydu.
Kaplıca Emre Genç Stadı’nda oynanan karşılaşmada Kaplıca Karadeniz 61 takımı Mehmetçik’i adeta gol yağmuruna tutarak 5 -1 mağlup etti.
Kaplıca galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Ekrem Çakıral, 35 ve 61. dakikalarda İbrahim Çelik 70. dakikada Öğün Dursun ve 73. dakikada Reşat Genç atarken, Mehmetçik’in tek golünü 45+3. dakikada Erol Korkmaz attı.
Bu galibiyetle Kaplıca Karadeniz 61 puanını 14 yaparak lider Çanakkale’yi takibe devam etti.
 
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