Hamitköy’de tombala geceleri coşkulu başladı

Ülkemizin en istikrarlı tombalası olan Hamitköy Tombala Geceleri coşkulu ve kazançlı başlarken, piyanist Hüseyin ve sanatçı Işık, müzikleri ile davetlileri coşturdu

Ülkemizin en eski ve en istikrarlı tombala gecelerini düzenleyen Hamitköy Spor Kulübü, Hamitköy Tombala Gecelerini yeniden başlattı.

Evren Mannaş başkanlığındaki Hamitköy Spor Kulübü yönetimi, geçtiğimiz Pazartesi akşamından itibaren Hamitköy Tombala Gecelerini, Mustafa Şeytan’ın sunuculuğunda Hamitköy İlkokulu bahçesinde açık havada başlattı.

Hamitköy Tombala Gecelerinde yıllardır olduğu gibi piyanist Hüseyin müzikleri ile davetlileri coştururken, müzik dünyamızın usta sanatçısı Işık da söylediği şarkılar ile geceye büyük renk kattı.

Hamitköy Tombalasının ilk gecesinde 8,750 TL ikramiye dağıtılırken, Süper Tombala ikramiyesi olan 7,500 TL gelecek haftaya devretti.



