banner583
Kortlarda Performans Tur başladı
Kortlarda Performans Tur başladı
7 0
Mocha Nasıl Yapılır?
Mocha Nasıl Yapılır?
32 0
 
Türkiye’de Mutlaka Görülmesi Gereken Tarihi ve Turistik Yerler
Türkiye’de Mutlaka Görülmesi Gereken Tarihi ve Turistik Yerler
30 0
Herkes şikayet ediyor ama ciddi önlem alan yok
Herkes şikayet ediyor ama ciddi önlem alan yok
41 0
Gün babalarındı
Gün babalarındı
28 0
İtalya kayıpsız turladı
İtalya kayıpsız turladı
14 0
Yıldız Gönyeli’de zirvede
Yıldız Gönyeli’de zirvede
43 0
banner661

Hamitköy’de tombala geceleri coşkulu başladı

banner476

Ülkemizin en istikrarlı tombalası olan Hamitköy Tombala Geceleri coşkulu ve kazançlı başlarken, piyanist Hüseyin ve sanatçı Işık, müzikleri ile davetlileri coşturdu

banner666
Hamitköy’de tombala geceleri coşkulu başladı
Ülkemizin en eski ve en istikrarlı tombala gecelerini düzenleyen Hamitköy Spor Kulübü, Hamitköy Tombala Gecelerini yeniden başlattı.
Evren Mannaş başkanlığındaki Hamitköy Spor Kulübü yönetimi, geçtiğimiz Pazartesi akşamından itibaren Hamitköy Tombala Gecelerini, Mustafa Şeytan’ın sunuculuğunda Hamitköy İlkokulu bahçesinde açık havada başlattı.
Hamitköy Tombala Gecelerinde yıllardır olduğu gibi piyanist Hüseyin müzikleri ile davetlileri coştururken, müzik dünyamızın usta sanatçısı Işık da söylediği şarkılar ile geceye büyük renk kattı.
Hamitköy Tombalasının ilk gecesinde 8,750 TL ikramiye dağıtılırken, Süper Tombala ikramiyesi olan 7,500 TL gelecek haftaya devretti.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.