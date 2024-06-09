Lefkoşa Cimnastik Kulübü, polis etkinliklerini renklendirdi

Polis Örgütünün 60. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Polis Haftası Etkinlikleri Kapsamında dün Polis Genel Müdürlüğünde spor etkinlikleri yapıldı.

İkincisi yapılan halk koşusu sonrasında, yarışların tamamlanmasının ardından KKTC Cimnastik Federasyonu'na bağlı Lefkoşa Cimnastik Kulübü sporcuları gösteriler sundular.Lefkoşa Cimnastik Kulübü sporcularının gösterileri büyük ilgi görürken, kalabalık izleyici kitlesi, cimnastikçileri coşkuyla alkışladı.

Karnaval havasında geçen etkinliği Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile birlikte izledi.

