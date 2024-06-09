U 20’de YDÜ finalde

Yer: NEU RA 25 Spor Salonu

Hakemler: Nusret Sırdar, Ulviye Beşe, Deniz Orhunöz

YDÜ: Metehan (3), Sarp, Gökhun (17), Bora (9), İvan (2), Arda , Özer (30), Mustafa, Erdem (2), Altay, Enes (7)

Adaspor: Halil (28), Enişte (4), İbrahim, Baran (2), Ramadan, İsmet, Emirhan, Utku (27), Ersoy, Ulaş, Önder, Parsa (4)

İlk periyot: 15-14

İlk yarı: 38-32

Üçüncü periyot: 58-47



Erkekler U 20 Ligi’nde ilk finalist Yakın Doğu Üniversitesi oldu. NEU RA 25 Spor Salonu’nda oynanan maçta Yakın Doğu Üniversitesi, Adaspor’u 80-58 yenerek klasmanı birinci bitirdi ve finale yükseldi. Maçın ilk yarısı karşılıklı basketlerle geçilirken ilk periyot 15-14 ve ilk devre de 38-32 Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğünde tamamlandı. İkinci devrede oyunda kontrolü eline geçiren YDÜ Özer ve Gökhun ikilisinin etkili oyunu ile farkı açtı ve maçı 80-58 kazanarak finale çıktı.

YDÜ’de Özer 30 sayı 22 ribaund ile hem maçın yıldızı oldu hem de double double ile oynayarak 45 verimlilikle dikkat çekti.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin finaldeki rakibi 11 Haziran Salı akşamı Mağusa’da oynanacak Adaspor - Soyerspor maçı sonrasında belli olacak.



