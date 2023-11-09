Lefkoşa Badminton Kulübü’nden önemli başarı

KKTC Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen 13 yaş altı KKTC Şampiyonası’nda Lefkoşa Badminton Kulübü sporcuları 5 branşta 4 birincilik alarak önemli başarı elde etti.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda düzenlenen U13 şampiyonasında tek erkekler birincisi Lefkoşa Badminton Kulübü sporcusu Cuma Erkal, Ali Dilekçi ise dördüncü oldu. Tek Kızlar birinciliğini ise Lefkoşa Badminton Kulübü’nden İrem Suzan Uzuntürk elde etti. Çift Erkeklerde Cuma Erkal-Ömer Mansuroğlu, RüzgarDellaloğlu-Rüzgar Uğurluay, Ali Dilekçi-Arın Bolkaner ilk üç dereceyi de Lefkoşa Badminton Kulübü sporcuları kazanarak bu branşı domine etti. Çift Kızlarda İrem Suzan Uzuntürk-Renk Duru Denerel ikilisi birinci oldu.

Karışık Çiftlerde ise Arın Bolkaner-Renk Duru Denerel ikinci olurken RüzgarUğurluay-Ceylin Mirillo ikilisi de üçüncü oldu. Bu dereceler sonucunda Lefkoşa Badminton Kulübü turnuvanın en başarılı kulübü olmayı başardı.

Yatırımın Karşılığını Almaya Başladık

Lefkoşa Badminton Kulübü Başkanı NevzadDenerel, Kulübümüzün hedefleri doğrultusunda 2 yıllık yatırımımızın karşılığını yavaş yavaş görmeye başladıklarını belirterek U-13 yaş grubunda milli takıma en çok sporcu veren kulüp olduklarını ve Türkiye’de de başarılı olmak için çalışmalarımıza aynen devam edeceğiz dedi.

Branşlardaki Birincilikler

U13 KKTC şampiyonasında Lefkoşa Badminton Kulübü

Tek Erkeklerde

1. Cuma Erkal

4. Ali Dilekçi

Tek Kızlarda

1. İrem Suzan Uzuntürk

Çift Erkeklerde

1. Cuma Erkal-Ömer Mansuroğlu

2. RüzgarDellaloğlu-Rüzgar Uğurluay

3. Ali Dilekçi-Arın Bolkaner

Çift Kızlarda

1. İrem Suzan Uzuntürk-Renk Duru Denerel

Karışık Çiftlerde

2. Arın Bolkaner-Renk Duru Denerel

3. RüzgarUğurluay-Ceylin Mirillo



