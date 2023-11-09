Gönyeli Futbol Akademisi Kuşadası'nda mücadele edecek

Gönyeli Futbol Akademisi, İzmir Kuşadası’nda birçok yabancı ülke takımının da mücadele edeceği Atatürk Kupası’nda mücadele etme şansı bulacak

Gönyeli Futbol Akademisi Kuşadası'nda gerçekleşecek Atatürk Kupası'na katılıyor.

İzmir Kuşadası’nda birçok yabancı ülke takımının da mücadele edeceği Atatürk Kupası’nda mücadele etme şansı bulacak Gönyeli Akademi takımı dün adadan ayrıldı.

Akademiden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Gönyeli Futbol Akademi olarak Kuşadası'nda gerçekleşecek olan ATATÜRK KUPASI'NA katılmak için yola çıkıyoruz. Yavrularımız için eşsiz bir deneyim olacak bu turnuvada boy göstermemize destek olan Hüseyin Amcaoğlu Gönyeli-Alayköy Belediyesi'ne, Serena Butik- Servet Topal'a, Sarıoğulları Ticaret- Hüseyin Sarıoğlu'na, Dereli Homes Limited-Uygar Dereli'ye sonsuz teşekkür ederiz. Birçok büyük takımın yer alacağı organizasyonda GÖNYELİMİZİ VE ÜLKEMİZİ GURURLA temsil edecek takımımıza başarılar diliyoruz”

