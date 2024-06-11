Kuni’den, Sapsızoğlu’na teşekkür plâketi

Polis Örgütü’nün 60’ıncı kuruluş yıldönümü ve “Polis Haftası Kutlama Etkinlikleri” kapsamında düzenlenen 2. Polis-Halk Koşusunun tamamlamasının ardından, Cimnastik Federasyonu’na bağlı Lefkoşa Cimnastik Kulübü sporcuları tarafından cimnastik gösterisi de sergilenmişti.

2. Polis-Halk Koşusunun ödül töreninde, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’na anı olarak teşekkür plâketi takdim etti.

Hasan Sapsızoğlu da, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’ye plâket takdiminden dolayı teşekkür etti.

