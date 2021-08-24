Kudret Varanoğulları atıcılık yarışmasıyla anıldı

Vadili Avcılık Atılık Birliği, Kudret Varanoğulları Anı Turnuvasını, Mustafa Ağa Atış Poligonunda gerçekleştirdi.
Kudret Varanoğulları Anı Turnuvasında Kadir Çakır, 25 tabak üzerinden 25 vurarak rekora imza attı.Vadili Avcılık Atıcılık Birliğiatış takımında,atıcı kategorisinde yer alan Kemal Kızıl ise 22 vuruşla ikinciliği, Hasan Sunisi 20 vuruşla üçüncülüğü, Yılmaz Vaiz 20 vuruşla genç kategorisinde birinciliği elde etti.
Kudret Varanoğulları Anı Turnuvasında kategorilerine göre başarılı olan sporcular şöyle;
Yıldız Kategorisi
1Ada Tüzel 15
2Necdet Abbasoğlu 14
3Mustafa Yapıcı 13
Atıcı
1 Cemre Bumin 24
2 Kemal Kızıl 22
3 HaSan Sunisi 20
Genç
1Yilmaz Vaiz 20
2Mustafa Vurucu 19
3Yaşar Abbasoğlu 19
Avcı
1Kadir Çakır 25 Rekor
2 Cemal Oktaçlı 22
3Cemal bumin 21
Master Avcı
1Derviş Torner 20
2Serkan Vurucu 20
3Salih Abbasoğlu 16
Veteran
1Bülent Kibar 19
2Fevait Helvacıoğlu 13
3İsmet Pire 12
Kadınlar
1 Türkan Tüzel 7
2 Lavinya Mercan
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