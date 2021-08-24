Güçver’den kurucusuna onur plaketi

Güçver Su Sporları Kulübü, kulübün kuruluşuna yardımcı olan Mehmet Terazili’ye onur belgesi taktim ederken, Mehmet Terazili de gerek Su Sporları Federasyonun kurulmasında gerekse de Güçver Su Sporları Kulübünün faaliyete geçirilmesine öncü olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi

Güçver Su Sporları Kulübü kulübün kuruluşuna ve tanıtıma yardımcı olan Mehmet Terazili’ye onur belgesi taktim ederek onurlandırdı.

Mağusa Silver Beach’te bulunan Güçver Su Sporları Kulübü kurs merkezinde gerçekleştirilen onur belgesi takdimine başkan Mustafa Güçver, yöneticiler, eğitmenler, sporcular ve Mehmet Terazili katıldı. Güçver Su Sporları Kulübü başkanı Mustafa Güçver onur belgesi takdiminde yaptığı kısa konuşmada Su Sporları Federasyonunun kuruluşunda yer alan, su sporlarının tanıtılmasına, kulübün kurulmasına öncü olan, yıllardır bu spora gönül veren, gelişmesi için her türlü fedekarlığı yapan Mehmet Terazili’ye kulüp olarak onur belgesi taktim etmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek kulübü adına teşekkür etti.

Mehmet Terazili ise gerek Su Sporları Federasyonun kurulmasında gereksede Güçver Su Sporları Kulübünün faaliyete geçirilmesine öncü olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Terazili gelinen noktada Su Sporları her geçen gün büyüyerek gelişiyor, yapmış olduğum hizmetlerin de unutulmadığını görmekten son derece memnun ve mutlu olduğunu söyledi.

Mehmet Terazili, onurlandırılmak güzel diyerek, Güçver Su Sporları Kulübü başkanı Mustafa Güçver ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

