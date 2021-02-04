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KTSYD’den Günerman ile ilgili taziye mesajı

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KTSYD’den Günerman ile ilgili taziye mesajı
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ülke sporumuzun önemli bir değeri olan Eşref Günerman'ın vefatı ile ilgili taziye mesajı yayınladı.
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin taziye mesajı şöyle:
“Uzun yıllar ülke futboluna birçok futbolcu kazandıran, 2012 yılında derneğimizin Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü takdim ettiği Çetin Spor kurucu başkanı Eşref Günerman'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, yaslı ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz.”
 

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Etiketler; #KTSYD
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