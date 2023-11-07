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KTSYD Heyeti 13.Spor Şurası’nda

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KTSYD Heyeti 13.Spor Şurası’nda
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Başbakanlık himayelerinde düzenlenen 13.Spor Şurası başladı. Girne’de Acapulco Otel’de dün açılışı gerçekleşen ve 3 gün sürecek olan 13.Spor Şurası’nın açılış töreni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve spor federasyonları ile spor kamuoyunun katılımı ile gerçekleşti.
Şura’nın üyesi olan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD)’nin temsilcileri de 13.Spor Şurası’nda yer aldı. KTSYD Başkanı Necati Özsoy ile birlikte derneği temsilen Serkan Soyalan, Songuç Kürşat, Ogün Genç Kaçmaz ve Ahmet Özsoy da 13.Spor Şurası’nda görev alacak.
 
 
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