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Düzkaya, Bülent Aytaç’la yolları ayırdı

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Düzkaya, Bülent Aytaç’la yolları ayırdı
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Birinci Lig kulüplerinden Düzkaya’da, ilk 7 haftada istenilen sonuçların alınmaması sonrasında teknik heyetle yollar ayrıldı. Sezon başında geçiş sezonu hedefiyle yola çıkan Düzkaya’da, 7. haftada deplasmanda Çanakkale karşısında alınan mağlubiyet sonrasında Remzi Narınçlı başkanlığındaki yönetim kurulu ile teknik direktör Bülent Aytaç’ın yolları ayrıldı. Remzi Narınçlı başkanlığındaki Düzkaya yönetim kurulu yeni teknik adamı belirlemek için çalışma başlatırken, Cemal Kır ve Kılıçali Kahraman isimleri üzerinde duruyor.
 
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