KTSYD Başkanı Özsoy ve yönetimi Ertuğruloğlu’nu ziyaret etti

KTSYD’nin 40. Yılında çalışmaları hakkında Bakan Ertuğruloğlu’na bilgi veren KTSYD Başkanı Necati Özsoy görüşmede dış temaslarda TSYD ile olan ilişkileri ve AIPS konusundaki açılım hakkında da bilgilendirme yaptı



Bakan Tahsin Ertuğruloğlu da KTSYD’nin ülke sporu için önemli bir misyonu olduğunu belirterek Necati Özsoy ve yönetimine başarılar diledi. Dışişleri Bakanlığı olarak ülke sporunun ambargolar altında kalmasının ne kadar üzücü bir durum olduğunu hatırlatan Ertuğruloğlu bazı engellerin Türkiye ile birlikte aşılabileceğini belirtti. Bu noktada spor yazarlarının da Kıbrıs Türkleri

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy ve yönetim kurulu üyeleri Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu makamında ziyaret etti. KTSYD’nin 40. Yılında çalışmaları hakkında Bakan Ertuğruloğlu’na bilgi veren Necati Özsoy görüşmede dış temaslarda TSYD ile olan ilişkileri ve AIPS konusundaki açılım hakkında da bilgilendirme yaptı. Ocak 2024 tarihinde İstanbul’da yapılacak olan KTSYD Eğitim Semineri programını da bakan Ertuğruloğlu’na aktaran Özsoy, Bakanlığa bağlı dış temsilcilikler ile iş birliklerinin önemli olduğuna da değindi.Bakan Tahsin Ertuğruloğlu da KTSYD’nin ülke sporu için önemli bir misyonu olduğunu belirterek Necati Özsoy ve yönetimine başarılar diledi. Dışişleri Bakanlığı olarak ülke sporunun ambargolar altında kalmasının ne kadar üzücü bir durum olduğunu hatırlatan Ertuğruloğlu bazı engellerin Türkiye ile birlikte aşılabileceğini belirtti. Bu noktada spor yazarlarının da Kıbrıs Türkleri nin sesini duyurma adına önemli rol oynadığını ifade etti. KTSYD’nin Dışişleri Bakanlığı ziyaretinde Başkan Necati Özsoy ile birlikte yönetim kurulundan Hüseyin Köprülü, Ahmet Özsoy ve Necati Külahlılar da yer aldı.