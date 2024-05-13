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KTAY, 19 Mayıs’ta At Yarışları sezonunu açıyor

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KTAY, 19 Mayıs’ta At Yarışları sezonunu açıyor
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Kıbrıs Türk At Yarışları (KTAY), 19 Mayıs 2024 Pazar günü saat 17.00’de start alacak ilk koşu ile 2024 At Yarışları sezonunu açıyor.
Merakla beklenen At Yarışları sezonunun açılışı için hazırlıkların tamamlandığını belirten KTAY Başkan’ı Bahir Çetinkaya, yenilenen Padok ve kapasitesi artırılan seyirci tribünlerinin yanı sıra, otopark sorunun da çözüldüğünü kaydetti ve 19 Mayıs tarihinde tertip edilecek olan At Yarışlarına hazır olduklarını açıkladı.
Çetinkaya, ayrıca tüm halkı sezon açılışına davet etti.
 
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