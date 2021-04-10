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Kralın günü

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Kralın günü
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Futbolumuzun önemli golcülerinden Ertaç Taçkıran nişanlanırken, evlilik yolunda ilk adımını attı.
Ertaç Taçkıran hayatını birleştirme yolunda Nayle ile nişanlandı. Ertaç’ı bu özel gününde birlikte büyük başarılar elde ettiği teknik direktörü Mehmet Bolkan da yalnız bırakmadı. Mehmet Bolkan ve ailesi, Nayle – Ertaç mutluluklarını tanıklık ettiler.
 
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