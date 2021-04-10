Kortlarda heyecan sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF)tarafından düzenlenen ve seyircisiz gerçekleşen Dünya Oto Cup’ta zevkli ve çekişmeli maçlar ile devam ediyor.

KKTF tesislerinde gerçekleşmekte olan Dünya Oto Cup’da oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

9 YAŞ KIZLAR- RoundRobin

DENİZ ABDULLAHOĞLU - LARİN VURAL 4/1 – 4/0

MÜYESSER EKİN GENÇEL - ELVİN AKŞAHİN 2/4 – 1/4

MİRA YÜKSEL - İLAY GENÇ 4/2 – 4/0

DOĞA İNCE - ANASTASİİA ELSHİNA 3/5 – 4/1 – 11/9

BEREN BAŞARAN - NACİYE SELİN FARAÇOĞLU 4/1 – 4/1

İREM ÖZEN - ANNA VİSHNİAKOVA 4/1 – 4/0

9 YAŞ ERKEKLER- RoundRobin

DENİZ VAROĞLU - AREL SARIBAŞ 4/1 – 4/0

POYRAZ VURAL - TİMUR SALİH BELİCAN 1/4 - 1/4

BARAN BAŞARAN - MAKAN ORAN 4/0 – 4/2

DORUK GÜLERYÜZ - ERDAL ARABACIOĞLU 1/4 – 5/4 – 9/11

AYBERK TERZİ - AREL ŞAHİN 1/4 - 0/4

ÇAĞ REFİKOĞLU - YESSENZHAN URAZOV 4/0 – 4/0

YALIN YURTSEVER - SAİD ZEKİ AVCI 2/4 - 3/5

12 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final

GİRNE UMUT YEREBAKAN - TUANA SAYMAZ 6/2 – 6/0

VERA GAZİ - HURİYE ŞIK 1/6 – 0/6

İREM ERENAY - LARA ONURLU 1/6 – 0/6

ALMİRA AKŞAHİN - ARYA SARIBAŞ 6/1 – 6/0

16 YAŞ KIZLAR - 1. Raund

YEZDA ÖKSÜZOĞULLARI - EKİN KARASU 1/6 – 3/6

NADİR ÇINARLILI - ZEYNEP ERTANOĞLU 6/1 – 6/1

TANSEL ŞIK - AYŞEN ŞAH 6/0 6/2

16 YAŞ ERKEKLER - 1. Raund

TOPRAK BERKOL - ADAHAN DUMAN 6/1 – 6/0

İBRAHİM CAN ARABACI - ERİN SCHROTTER-BOZKAYA 6/2 – 6/2

TUĞRULHAN AYBARS TERZİ - TOPRAK ALTUNTAŞ 3/6 – 1/6

BÜYÜK ÇİFT KADINLAR- Çeyrek Final

EKİN KARASU / ÖZGÜL ŞAH - SEVİM AKBAŞ / ELÇİN ÖZBİLEN 2/6 – 1/6

