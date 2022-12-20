KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nden anlamlı bağışlar

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, düzenlediği yemekten elde ettiği gelirle Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Kanserle Savaş Vakfı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Lefkoşa Çocuk Yuvası’na bağış yaptı.
Dernekten yapılan açıklama göre, hediye çekilişi ve misafirlerin katkılarıyla toplanan parayla vakfın satışa sunduğu hediyelerden alınıp, çocuk yuvasındaki çocuklara dağıtıldı.
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