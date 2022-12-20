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Fenerbahçe rahat turladı

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Fenerbahçe rahat turladı
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Fenerbahçe, İstanbulspor'u konuk etti.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetti.

Mücadele, 3-1'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle noktalandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 31. dakikada King, 34 ve 54. dakikalarda Batshuayi kaydetti.

İstanbulspor'un tek golü 90+3. dakikada Topalli'den geldi.

Tek maç usulü oynanan turda rakibini mağlup eden Fenerbahçe, son 16 turuna yükseldi.

İstanbulspor ise kupaya veda etti.

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