Fenerbahçe rahat turladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Fenerbahçe, İstanbulspor'u konuk etti.
Ülker Stadı'ndaki karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetti.
Mücadele, 3-1'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle noktalandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 31. dakikada King, 34 ve 54. dakikalarda Batshuayi kaydetti.
İstanbulspor'un tek golü 90+3. dakikada Topalli'den geldi.
Tek maç usulü oynanan turda rakibini mağlup eden Fenerbahçe, son 16 turuna yükseldi.
İstanbulspor ise kupaya veda etti.