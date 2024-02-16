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KKTC Fenerbahçeliler Derneği, "Zaferin Rengi" filminin galasına katıldı

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KKTC Fenerbahçeliler Derneği, "Zaferin Rengi" filminin galasına katıldı
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KKTC Fenerbahçeliler Derneği, "Zaferin Rengi" filminin galasına davetliydi.
KKTC Fenerbahçeliler Derneği’ni temsilen galaya katılan başkan Tolga Ahmet Raşit ve Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Soner, Türk sinemasına damga vuracak bir yapım olan "Zaferin Rengi" filmini ilk izleyenlerden oldular.
Tolga Ahmet Raşit bu yapıta emeği geçen isimlerle bir arada olmanın kendisi ve KKTC'deki Fenerbahçeliler için büyük bir gurur olduğunu söyledi. Filmin, Anadolu'nun kurtuluş mücadelesine ışık tutan, duygu yüklü sahnelere sahip olduğunu ifade eden Raşit, sadece Fenerbahçelilerin değil, herkesin bu özel eseri izlemesi gerektiğini belirtti.
 
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