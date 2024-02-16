BTM 1. Lig’de kritik viraj

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de 13.haftanın programı belli oldu.

Beyaz Grup’ta zirve yarışındaki takımlar ile alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren takımların karşı karşıya geleceği 13. Hafta maçlarının sonuçları merakla bekleniyor.

Kırmızı Grup’ta da üst sıralardaki takımlar ile alt sıralardaki takımların mücadele edeceği 13. Haftada Akova – Kaplıca Karadeniz 61 takımlarının mücadelesinin sonucu merakla bekleniyor.

Digiturk KıbrısBTM 1. Lig 13. Hafta karşılaşmalarının programı şöyle;

BEYAZ GRUP

17 Şubat 2024, Cumartesi

10.45 Balıkesir Stadı G.S.Düzova-B.Bağcıl (Serkan Özdenkçi)

10.45 Ortaköy İrsen Küçük Stadı Ortaköy-Vadili (Fatih Bardakçıoğlu)

18 Şubat 2024, Pazar

10.45 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı Atoll Kozanköy-T.E.Dikmen Gücü (Şahin Coşkun)

10.45 Zümrütköy Stadı Mevlevi-Denizli (Mustafa Torun)

10.45 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Karaoğlanoğlu-Demirhan (Arif Malek)

KIRMIZI GRUP

17 ŞUBAT 2024, CUMARTESİ

10.45 Dörtyol Adem Nural Stadı Dörtyol-Pile (Mehmet V.Çelik)

10.45 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı Türkmenköy-Tuzlaspor (Yusufcan Dönder)

14.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı İncirli-Z.E.Yenierenköy (Cenk A.Özfuttu)

18 ŞUBAT 2024, PAZAR

14.00 Dipkarpaz Stadı N.Dipkarpaz-Mehmetçik (İbrahim Katmer)

10.45 Akova Eray Vudalı Stadı G.G.Akova Vuda-Kaplıca Karadeniz 61 (Burak Mandıralı)

