KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Feyzioğlu’nu ziyaret etti

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Tolga Ahmet Raşit ve Yönetim Kurulu Üyeleri, yeni dönem ziyaretleri çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nu makamında ziyaret etti.

06 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilen 9. Olağan Genel Kurul ile göreve başlayan Başkan Tolga Ahmet Raşit ve Yönetim Kurulu Üyeleri, gerçekleştirilen ziyaret esnasında Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’na üzerinde ismi yazılı olan Fenerbahçe forması takdim etti. Ziyaret esnasında gerçekleştirilen sohbette kısa bir açıklama yapan dernek başkanı Tolga Ahmet Raşit, “Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Fenerbahçemizin KKTC ‘deki temsilcileri olarak projelerimize büyük bir heves ve çoşku ile devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi. Sn. Metin Feyzioğlu ise, kensine yapılan bu ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek KKTC Fenerbahçeliler Derneği başkan ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

