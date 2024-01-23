Savaşkan: “Olimpiyatlara gideceğime eminim”

2024 Paris Olimpiyatları hedefiyle Portekiz’de yoğun tempoda çalışan elit atlet Buse Savaşkan “Hedefim olimpiyatlar. Elimden geldiğince de kendimi antrenmanlara odaklayarak güzel sonuçlar alacağıma ve olimpiyatlara gideceğime eminim” dedi

KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savaşkan’ın 2024 Paris Olimpiyatları yolculuğu devam ediyor. Bir süre önce Portekiz’de ünlü Ukraynalı antrenör Gennadi Zuiev nezaretinde hedefi doğrultusunda kampa giren Buse, antrenörü ile Portekiz’deki çalışmalar hakkında federasyonun sosyal medya hesabından yayınlanan videoda bilgi verdi, destekçilerine teşekkür etti. Buse, “En güzel sonuçları alacağıma ve olimpiyatlara gideceğime eminim” ifadelerini kullanırken, antrenörü Zuiev ise Buse’nin hedefine ulaşma yolunda çok yetenekli ve ısrarcı olduğunun altını çizdi.

SAVAŞKAN: KENDİMİ BİLEREK BU GÜZEL SERÜVENDE HAYATIMI SÜRDÜRÜYORUM

Portekiz’de çok iyi ve mutlu olduğunu belirterek sözlerine başlayan Buse Savaşkan, “Burası çok güzel, dünyaca ünlü sporcular ve antrenörlerle iç içe olmak ve onlardan deneyimler kazanmak çok güzel bir duygu” dedi.

“İyi ki buraya gelmişim ve güzel bir serüvene adım atmışım” diyerek sözlerini sürdüren Buse, “2024 Paris yolunda güzel başarılar ve güzel dereceler alacağıma eminim. Yeni antrenörümün sistemine ayak uydurmaya ve onlarla beraber iç içe olmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince kendimi bilerek ve güvenerek bu güzel serüvende hayatımı sürdürmeye çalışıyorum diyebilirim” ifadelerini kullandı.

“GÜZEL SONUÇLAR ALACAĞIMA VE OLİMPİYATLARA GİDECEĞİME EMİNİM”

Paris yolunda Portekiz’deki imkanları kendisine sağladıkları için Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ile KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ve ekibine çok teşekkür eden Buse, ayrıca kendisini seven, yanında olan ve her zaman destekleyen herkese de teşekkürlerini sundu. Buse, “Hedefim olimpiyatlar. Elimden geldiğince de kendimi antrenmanlara odaklayarak güzel sonuçlar alacağıma ve olimpiyatlara gideceğime eminim” şeklinde sözlerini sonlandırdı.

ZUİEV: BUSE HEDEFİNE ULAŞMA YOLUNDA ÇOK YETENEKLİ VE ISRARCI

Buse’yi olimpiyatlara hazırlayan Ukraynalı antrenör Gennadi Zuiev ise KKTC Atletizm Federasyonu’nun kendisine güvenerek sporcularını olimpiyatlara hazırlama olanağı sağlamasından dolayı mutlu ve onurlu olduğunu belirtti. Buse’nin hedefine ulaşma yolunda çok yetenekli ve ısrarcı olduğunun altını çizen Zuiev, onun bu yıl en iyi sonuçları elde edeceğine ve en sonunda Paris’teki olimpiyatlarda kendisine tezahürat edeceklerine emin olduğunu ifade etti.

Buse, hafta sonu Fransa’nın Hirson şehrinde düzenlenen uluslararası salon atletizm yarışmasında branşı yüksek atlamada 1.85’lik derecesi ile birinci gelmiş, yıla iyi bir başlangıç yapmıştı.

