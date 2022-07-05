Kite Surfcüler Arda için buluştu

“Başka Ardalar Ölmesin” sloganı ile Kite Surf Etkinliği 2 Temmuz günü Yedidalga’da yapılırken Arda Erkan anısına etkinlik bayram sonuna kadar devam edecek

(Mustafa ERKAN)

Yedi yıl önce uyuşturucu tacirlerinin kurbanı olan Arda Erkan, 02 Temmuz 2022’de 8.si ile başlayan geleneksel Kite Surf anı etkinliği bayram sonuna kadar Yedidalga - HeavenSurfHouse’da devam edecek.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde, HeavenSurf Club desteğinde “uyuşturucu sorununa dikkat çekerek toplumsal duyarlılığı artırmak, aileleri çocuklarını ve gençleri spora yönelterek enerjilerini doğru alanda kullanmalarına katkı sağlamak” amacıyla geleneksel olarak organize edilen Etkinlik, katılamayan sporcular, arkadaşlar ve sevenleri için daha uzun süreli yapılıyor. Arda, bayram haftası ve bayramda etkinliklerimizle bizlerle olacak.

ARDA İLE SEVENLERİ SEKİZİNCİ KEZ BULUŞUP BİR ARADA OLDU.

Tüm kite-sörfcüler Arda’yı mavinin sonsuzluğunda selamlamak ve uyuşturucu ile mücadeleye bir katkı koymaları için biraraya geldiler. Ayrıca, uyuşturucu ile mücadele komisyonu başkan ve üyeleri, motosiklet sporcuları, motor tutkunları ve Arda severlerin de etkinliğin ilk iki gününde Arda’nın ismini yaşatmak için bizimle birlikte olmaları güne anlam kattı.

Arkadaşları rüzgar sörfleriyle derin maviliklere doğru süzülebilmek, Arda’ya sevgilerini gönderebilmek için daha etkin bir rüzgarın olmasını bekleyecekler.

