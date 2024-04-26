Gazimağusa Belediyesi alt yapı çalışmalarına hız verdi

Gazimağusa Belediyesi Beşevler bölgesinden Anadolu Mahallesi’ne 2 km’lik ana su borusu döşemeye hazırlanıyor

Gazimağusa Belediyesi, kentin tüm bölgelerine yeterli basınç ve kalitede su verilebilmesi için su altyapı çalışmalarına devem ediyor. Belediyenin su İşleri Şubesi’nin hazırladığı projeyle Harika ve Anadolu Mahallelerine alternatif ana su hattı döşenmesi için hazırlıklar tamamlanmış durumda. Devlet Su İşleriyle işbirliğinde yapılacak projenin başlaması için devlet su işlerinin malzeme ihalesine çıkması bekleniyor. Bunun yanı sıra, Belediyenin Harika Mahallesi’nde yaptığı çalışmayla yüksek noktalara kadar suyun ulaştırılması için yeterli basıncı sağlayacak motorun montesi yapılarak hizmete sokuldu.Gazimağusa Belediyesi Su İşleri Şubesi Sorumlusu Mustafa Katip’in konuyla ilgili verdiği bilgiye göre, Gazimağusa Belediyesi ile Devlet Su İşleri Dairesi’nin işbirliğinde yapılacak ana boru hattı projesiyle, Beşevler’den Anadolu Mahallesi’ne 2 kmlik boru döşenecek. Daha önce su altyapısı olmayan güzergahta döşenecek 225 mmlik büyük çaplı borularla hem Anadolu hem Harika bölgesini besleyecek alternatif bir hat yapılmış olacak.Gazimağusa Belediyesinin hem ekipman hem eleman olarak projeye başlamaya hazır olduğunu ifade eden Katip, Devlet Su İşleri Dairesi’nin projenin malzeme ihalesine çıkmasını bekledikleri bilgisini verdi. Ekiplerin tamamladığı diğer çalışmanın Harika Mahallesi’nde motor montajı olduğunu da ifade eden Mustafa Katip, motorun faaliyete geçmesiyle bölgeye verilen suda artış olduğunu, daha önce su alamayan abonelerde yaptıkları kontrolle verimli su almaya başladıklarını tespit ettiklerini aktardı. Mutluyaka’da su altyapısı olmayan Kırsal Kesim Arsaları bölgesinde 600 metrelik yeni su hattı döşenmesinden sonra, yine Mutluyaka’da Kamelya Sokak’ta da 200 metrelik su hattı döşediklerini söyledi.Su İşleri Sorumlusu Mustafa Katip, ayrıca ana su deposundaki eski motorların yerine yeni nesil, az elektrik tüketen daha verimli motorlar takılacağını da söyledi.