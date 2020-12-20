banner583
banner572
Çamurdan zaferle çıktılar
Çamurdan zaferle çıktılar
5 0
Girne’de 27 Suriyeli bulundu
Girne’de 27 Suriyeli bulundu
33 0
 
Lamborghini'nin yeni modeli SC20 tanıtıldı
Lamborghini'nin yeni modeli SC20 tanıtıldı
20 0
Dikkatsiz sürücü dehşet saçtı
Dikkatsiz sürücü dehşet saçtı
269 0
‘CORONUS’ filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü
‘CORONUS’ filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü
13 0
Duyarlılıkı örneği
Duyarlılıkı örneği
23 0
“Çember giderek daralıyor”
“Çember giderek daralıyor”
87 0
banner529
banner570

Kılıçlar Salih Sonel için sallandı

banner476

10. Salih Sonel Eskrim Anı Turnuvası Girne’de gerçekleştirilirken, İrem Kesim, Cemal Ege Lort ve Burak Erdoğan kategorilerinde birinci oldular

banner577
Kılıçlar Salih Sonel için sallandı
Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen 10. Salih Sonel Eskrim Anı Turnuvası Girne’de gerçekleştirildi.
Girne Amerikan Üniversitesi Spor Salonunda onuncusu gerçekleştirilen Salih Sonel Eskrim Turnuvası “Flöre” branşında 11 kadın ve 8 erkek sporcu katıldı.
Dereceye giren sporculara Madalya ve ödülleri merhum Salih Sonel’in eşi Yeşim Sonel, oğlu Oytun Sonel ve kızı NardenSonel tarafından takdim edildi.Çekişmeli maçlara sahne olan Anı Turnuvasında madalya dağılımı şöyle oldu.
Kadın Flöre
1. İrem Kesim 
2. Meltem Çolak
3. Doğay Karadayı
3. Melike Kırar
Erkek Flöre
1. Cemal Ege Lort
2. Mehmet Efe Yılmaz
3. Tarık Ali Yılmaz
3 . Barış Asit
Süper Minik Erkek Flöre
1. Burak Erdoğan
2. Derman Çitim
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.