Son oklar Taşkent’te atıldı

Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen sezonun son organizasyonu, 3D (3 boyutlu Hayvan figürü) Okçuluk Yarışması oldu

Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen sezonun son organizasyonu Taşkent Atıcılık İhtisas’a ait atış alanında yapıldı.

Sezonun son yarışması olan, 3D (3 boyutlu Hayvan figürü) Okçuluk Yarışması büyük ilgi ile arazide tamamlandı. Tüm yaş grupları ve kategorileri kapsayan yarışma, çok çekişmeli, heyecanlı ve kıyasıya mücadele ile sonlandı. Dereceye giren sporculara ödülleri müsabakalar sonunda düzenlenen törenle yetkililer tarafından verildi.

Genç Olimpik Erkek

Ercem Çalışkan

Genç Olimpik Bayan

İdal Kutluhan

Genç Makaralı Erkek

Mustafa Akar

Sarp Şen

Çağın Mannaş

Yıldız Makaralı Erkek

Halil Çelik

Yusuf Akar

Göktuğ Peri

Yıldız Olimpik Erkek

Ege Erçelik

Mehmet H. Bakkal

Harun Y. Hızlı

Yıldız Olimpik Kız

Naşide S. Parlak

İklim Abiç

Işık Tez

Büyük Makaralı Bayan

Ayşen Tez

Büyük Makaralı Erkek

Halil Ercan

Hüseyin Bebek

Master Makaralı Erkek

Murat Çoğun

Osman Tez

Master Olimpik Erkek

Şenol Bulut

Çağıl Etkin

Mustafa Bakkal

Yıldız Makaralı Kız

Feyza Yalçın

Erin Çiftçi

Aleyna Baykal

Veteran Olimpik/Makaralı

KevinJeynes

AnnetteJeynes

Atilla Berberoğlu

Geleneksel Yay Erkek

Fatih Suiçmez

Yılmaz Kutluhan

Tolga Solak

Geleneksel Yay Bayan

Fatma Y. Kutuhan

Feyza Soykan

Eylem V. Dery



