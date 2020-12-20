Son oklar Taşkent’te atıldı

Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen sezonun son organizasyonu Taşkent Atıcılık İhtisas’a ait atış alanında yapıldı.
Sezonun son yarışması olan, 3D (3 boyutlu Hayvan figürü) Okçuluk Yarışması büyük ilgi ile arazide tamamlandı. Tüm yaş grupları ve kategorileri kapsayan yarışma, çok çekişmeli, heyecanlı ve kıyasıya mücadele ile sonlandı. Dereceye giren sporculara ödülleri müsabakalar sonunda düzenlenen törenle yetkililer tarafından verildi.
Genç Olimpik Erkek
Ercem Çalışkan
Genç Olimpik Bayan
İdal Kutluhan
Genç Makaralı Erkek
Mustafa Akar
Sarp Şen
Çağın Mannaş
Yıldız Makaralı Erkek
Halil Çelik
Yusuf Akar
Göktuğ Peri
Yıldız Olimpik Erkek
Ege Erçelik
Mehmet H. Bakkal
Harun Y. Hızlı
Yıldız Olimpik Kız
Naşide S. Parlak
İklim Abiç
Işık Tez
Büyük Makaralı Bayan
Ayşen Tez
Büyük Makaralı Erkek
Halil Ercan
Hüseyin Bebek
Master Makaralı Erkek
Murat Çoğun
Osman Tez
Master Olimpik Erkek
Şenol Bulut
Çağıl Etkin
Mustafa Bakkal
Yıldız Makaralı Kız
Feyza Yalçın
Erin Çiftçi
Aleyna Baykal
Veteran Olimpik/Makaralı
KevinJeynes
AnnetteJeynes
Atilla Berberoğlu
Geleneksel Yay Erkek
Fatih Suiçmez
Yılmaz Kutluhan
Tolga Solak
Geleneksel Yay Bayan
Fatma Y. Kutuhan
Feyza Soykan
Eylem V. Dery
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