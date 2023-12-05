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Kickboks’ta ustalık derecesine terfi edenler açıklandı

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Kickboks’ta ustalık derecesine terfi edenler açıklandı
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KKTC Kickboks Federasyonu’nun yıllık faaliyet programında yer alan 35. Kickboks Siyah Kuşak (Ustalık) Sınavı, 03 Aralık 2023 pazar günü, Lefkoşa’da Federasyon Antrenman Salonu’nda, 10.00-13.00 saatleri arasında yapıldı.
Kuşak Sınavına, çalışma sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı.  Tez 10 puan, Yazılı 30 puan ve uygulamalı 60 puanüzerinden değerlendirilen sınav sonunda 100 puan üzerinden 70 ve üzeri puan alan 8 sporcu başarılı olarak bir üst kuşak derecesine terfi ettiler.
Terfi Edenler ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıda görüldüğü gibidir;
 
Siyah Kuşak 1.Dan’a terfi eden sporcular;
  1. Erdal Taşköprü
  2. İbrahim Demirel
Siyah Kuşak 2.Dan’a terfi eden sporcular;
Hatice Erdem
Lalin Ünlüsoy
Kemal Karahan
Hakan Dinler
Siyah Kuşak 3.Dan’a terfi eden sporcular;
Muhammet Berke Şimşek
Siyah Kuşak 4.Dan’a terfi eden sporcular;
Nazime Yayar
 
 
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