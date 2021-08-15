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Kickboksta antrenör kursu düzenlenecek

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Kickboksta antrenör kursu düzenlenecek
KKTC Kickboks Federasyonu Temel Antrenör Kursunu16 – 21 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenliyor.
Federasyonun 2021 yılı Faaliyet Programında yer alan Temel Antrenör Kursu, Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi’nde yapılıyor.1. Kademe, 2.Kademe ve 3.Kademe olarak yapılacak olan Temel Antrenör Kursuna, Kickboks, Muaythai ve MMA spor dallarında ustalık derecesine sahip sporcu ve antrenörler katılabilecek.
Mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapılacak kurs sonunda yapılan sınavda 60 ve üzeri puan alanlar başarılı olacak.
 
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